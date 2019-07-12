https://static.news.ru/photo/b6c60048-a4c3-11e9-8a8c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Liau Chung Ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Арнольд Шварценеггер, сменивший его в роли ведущего в реалити-шоу «Кандидат», «умер». На это Шварценеггер оперативно отреагировал, заявив, что ещё жив, и предложил взглянуть на его налоговую отчётность.

Я всё ещё здесь. Не хочешь сравнить налоговую отчётность, Дональд Трамп? — написал Шварценеггер в Twitter.

Как писал News.ru, Дональд Трамп раскритиковал актёра и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера за его работу ведущим в реалити-шоу «Кандидат», которое американский лидер вёл с 2004 по 2015 год.