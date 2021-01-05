Шварценеггер осудил попытки Трампа оспорить результаты выборов

https://static.news.ru/photo/7ba4e9e6-4fe6-11eb-a1af-fa163e074e61_660.jpg Арнольд Шварценеггер Фото: Kento Nara/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голливудский актёр и американский политик Арнольд Шварценеггер выступил с критикой в отношении действующего президента США Дональда Трампа в связи с его попытками ухватиться за власть и доказать свою победу на президентских выборах любой ценой.

Все политические лидеры США вне зависимости от партии должны осудить действия президента Дональда Трампа, который подрывает нашу веру в выборы и выбрасывает в окно американские принципы, — написал Шварценеггер в статье, опубликованной изданием The Economist.

Бывший губернатор штата Калифорния заявил, что беспокоится за будущее своей страны и поэтому не может не высказаться в сложившейся ситуации. Шварценеггер, будучи, как и Трамп, членом Республиканской партии, подчеркнул, что итоги выборов в США давно всем известны и очевидны и любые претензии штаба Трампа уже неоднократно были отклонены различными инстанциями от избирательных комиссий до судов и Минюста США.

Нет никаких сомнений, кто одержал победу на выборах, и продолжать эти шарады глупо, безумно и зло, — уверен Шварценеггер.

Он призвал членов Республиканской партии, после того как Конгресс 6 января официально объявит итоги выборов, не идти слепо за представляющим партию президентом, но поддержать выбор американских избирателей.

Действующий президент США неоднократно заявлял, что не признаёт своего поражения на президентских выборах, которые состоялись в начале ноября 2020 года. По последним данным, подтверждённым рядом американских ведомств, Байден набрал 306 голосов выборщиков, в то время как Трамп — лишь 232 голоса.

Как сообщил NEWS.ru, Трамп заявлял о намерении доказать свою победу на выборах в восьми штатах, которые проголосовали за Байдена. Также Трамп утверждал, что вице-президент Майк Пенс обладает всеми необходимыми полномочиями для признания недействительными голосов выборщиков, избранных «мошенническим» путём.