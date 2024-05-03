Шутки японского премьера помогли обеспечить Украине военную помощь от США NIkkei Asia: премьер Японии Кисида смог повлиять на решение США помочь Украине

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступает на совместном заседании Конгресса США

Выступление премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Конгрессе США с большим количеством шуток повлияло на итоговое голосование в пользу выделения средств Украине, утверждает издание NIkkei Asia. Как отмечается, речь написал спичрайтер экс-президента США Рональда Рейгана Лэндон Парвин и она оказала воздействие на некоторых конгрессменов-республиканцев. Отмечается, что Парвин специально придал речи комичный характер, чтобы вопрос помощи Киеву не вызвал отторжения.

Глава японского правительства выступал перед конгрессменами 12 апреля. После вступительных аплодисментов он заявил, что никогда не получал «таких приятных аплодисментов» от японского парламента, намекнув на политические проблемы на родине. Также он вспомнил свое детство в Квинсе, штат Нью-Йорк, пошутив, что скучает по просмотру американского мультсериала «Флинтстоуны» и никогда не мог перевести на японский язык клич главного героя Yabba-Dabba-Doo!

Отмечается, что конгрессмены несколько раз прерывали речь Кисиды аплодисментами и смехом. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон признал, что это выступление сыграло свою роль в одобрении очередного транша военной помощи Украине.

Ранее генсек правительства Японии Есимаса Хаяси заявлял, что Токио оказал Киеву помощь на сумму $12,1 млрд. До этого японские официальные лица отмечали, что предоставили Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму свыше $7,6 млрд.