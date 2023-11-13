Штурмовавший Капитолий «шаман» захотел в Конгресс США Штурмовавший Капитолий ряженый шаман будет баллотироваться в Конгресс США

Фото: 2020 Visionferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джейкоб Ченсли

Американец Джейкоб Ченсли, ставший знаменитым после штурма Капитолия в 2021 году в костюме шамана, готовится баллотироваться в Конгресс США, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на документы. Он намерен избираться от Аризоны. По информации агентства, нынешний член палаты представителей от округа Дебби Леско уже отказалась бороться за свой пост повторно.

Ченсли <...> подал заявление о том, что заинтересован в баллотировании, указав, что хочет баллотироваться как либертарианец на выборах в 8-м округе Аризоны в следующем году, — говорится в сообщении.

Известно, что после штурма Капитолия Ченсли приговорили к 41 месяцу лишения свободы. Его также обязали выплатить штраф в размере $2 тысячи и трем годам пребывания под наблюдением.

Власти заявили, что Ченсли был одним из первых участников беспорядков, вошедших в здание Капитолия, и он признал, что использовал мегафон, чтобы спровоцировать толпу, — добавило агентство.

Ранее приговор по делу о штурме Капитолия был вынесен бывшему предводителю ультраправой группировки Proud Boys Энрике Таррио. Вердикт суда в его случае стал самым суровым из ранее озвученных. Так, Таррио приговорили к 22 годам лишения свободы. Сторона обвинения запрашивала для него 33 года тюрьмы.