Штурм Капитолия обошёлся американцам в полмиллиарда долларов

https://static.news.ru/photo/4e8399f6-6910-11eb-a824-96000091f725_660.jpg Фото: Joel Marklund / globallookpress

В 519 миллионов долларов обошлись американской казне слова экс-президента США Дональда Трампа о фальсификациях на выборах, которые привели к ряду последствий, включая штурм Капитолия.

Кроме протестов, американским судам также пришлось рассмотреть сотни исков по поводу фальсификаций по всей стране, а для членов избирательных комиссий и сенаторов были усилены меры безопасности. К таким выводам пришла газета The Washington Post, изучив записи расходов федеральных и местных властей.

Траты росли ежедневно, поскольку государственные структуры на всех уровнях были вынуждены задействовать бюджетные средства для реагирования на действия Трампа и его сторонников, — сказано в статье.

Только развёртывание военнослужащих Нацгвардии в Вашингтоне до марта обошлось налогоплательщикам в 480 миллионов долларов. Ещё 28 млн ушли на безопасность в день инаугурации Джо Байдена и 2,2 миллиона — на судебные разбирательства и охрану сотрудников избиркомов.

А пока казна подсчитывает убытки, бывший американский президент Дональд Трамп чувствует себя намного счастливее, не выходя в социальные сети, сообщил его советник Джейсон Миллер. Как писал NEWS.ru, «Трамп сказал, что это хорошо — находиться вне социальных сетей, не чувствовать влияния замкнутого мирка ненависти, в который часто превращаются соцсети», рассказал его помощник американской прессе.