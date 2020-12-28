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США

Штрафы в $1 млн за аферы с вакциной от коронавируса введут в штате Нью-Йорк

08:21, 29 декабря 2020
Фото: pexels.com

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что поставщиков медицинских услуг ждут штрафы в размере до $1 млн за нарушение плана властей по вакцинации.

Первыми в штате должны быть привиты работники медучреждений, подверженные риску заражения, а также постояльцы и персонал домов престарелых

Если вы нарушите закон о вакцинациях, мы узнаем об этом, и вы будете привлечены к ответственности, — цитирует Куомо Wall Street Journal.

Предостережение губернатора прозвучало после того, как полиция штата стала расследовать предполагаемое нарушение плана вакцинации сетью медицинских учреждений Parcare. Отмечается, что представитель этого поставщика медуслуг в округе Ориндж мог «мошенническим путём» получить вакцину от коронавируса, а затем предлагал её частным лицам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что о начале расследования случая предполагаемой махинации с вакциной рассказали в департаменте здравоохранения штата Нью-Йорк. Parcare — сеть довольно крупных медицинских учреждений, насчитывающая в штате шесть клиник. Отмечается, что она могла незаконно получить партию вакцины от американской компании Moderna.

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