Штаты вводят санкции против украинского бизнесмена Коломойского

https://static.news.ru/photo/e5668830-7db8-11eb-be19-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/youtube.com/wikimedia.org

Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении бизнесмена с Украины Игоря Коломойского. Теперь предпринимателю запрещён въезд на территорию США. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что санкции распространяются не только на Коломойского, но и на супругу предпринимателя, их дочь и сына. Никто из них теперь не может прибыть в США.

Принятие ограничительных мер связано с деятельностью Коломойского на посту главы Днепропетровской области в 2014–2015 годах. Бизнесмен обвиняется в коррупции. Также госсекретарь отметил, что коммерсант пытался подорвать демократию на Украине, передаёт ТАСС.

Коломойский — украинский олигарх, основатель промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности. По слухам, обладает серьёзным уровнем влияния на политической сцене Украины. В период, когда нынешний президент страны Владимир Зеленский только приходил к власти, в СМИ обсуждалось, что политик может поддерживаться Коломойским.

Как ранее писал NEWS.ru, в жёсткой форме, но с хорошими намерениями готов подталкивать Украину к реформам действующий президент США Джо Байден. Об этом заявил экс-посол Вашингтона в Киеве Стивен Пайфер.