Штаты призвали исключить Россию из ОБСЕ

Россию и Белоруссию следует исключить из ОБСЕ в связи ситуацией вокруг Украины. Об этом заявил в своей статье для издание Foreign Policy бывший посол США в этой организации Джеймс Гилмор. По его мнению, если данное предложение не будет реализовано, Вашингтону следует прекратить финансирование организации.

Следует принять меры по исключению России из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинских соглашений, среди них — принцип, согласно которому ни одна страна не нападет на другую через признанные границы, — говорится в материале.

Гилмор убеждён, что если в организации не прислушаются к предложению и не исключат Россию и её «сателлита» Белоруссию, Штатам не следует продолжать финансировать данный проект

Также экс-посол отметил, что ранее традиционно нейтральные страны, такие как Швеция и Финляндия, в настоящее время осознали, что им грозит потеря независимости и подчинение другому государству Гилмор полагает, что пришло самое время, чтобы «агерссивно вербовать» эти страны в НАТО.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США в случае эскалации вокруг Украины рассматривают против России в том числе военные меры.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Вашингтон готов принять пакет с небывалыми ранее санкциями. Среди них отключение России от SWIFT, а также запрет российским банкам на операции с долларом.