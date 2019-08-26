https://static.news.ru/photo/ab37a3aa-c8a2-11e9-9e7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Peinado/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральные прокуроры 19 американских штатов и округа Колумбия подали иск к администрации президента США Дональда Трампа. Они хотят заблокировать новое постановление, согласно которому семьи нелегальных мигрантов с детьми могут оставлять под стражей в центрах временного содержания на неопределённый срок.

Это новое правило Трампа безжалостно ставит под угрозу безопасность и благополучие детей, — приводит агентство Reuters слова генпрокурора штата Калифорния Хавьера Бесерры.

По его словам, решение администрации американского лидера подрывает давнее соглашение о предотвращении незаконного задержания детей-мигрантов.

В Белом доме пока никак не прокомментировали ситуацию.

Соглашение, о котором говорит Бесерра, было достигнуто в 1997 году и расширено в 2015. Оно устанавливает предельный срок содержания детей-мигрантов под стражей: несовершеннолетние не могут находиться в центрах временного содержания более 20 дней.

Как писал News.ru, 21 августа администрация Дональда Трампа анонсировала новые правила, которые должны вступить в силу в октябре. По мнению сотрудников Министерства внутренней безопасности США, ограничения по сроку содержания детей-мигрантов под стражей повысили приток беженцев из стран Центральной Америки.