Штат Висконсин ответил Трампу на требование пересчитать голоса

https://static.news.ru/photo/4f03f642-1ee1-11eb-9d80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Lerner/Xinhua/Global Look Press

Глава избиркома штата Висконсин Мегна Вулф ответила на требование действующего президента Дональда Трампа пересчитать голоса. По её словам, подсчёт голосов в штате производился корректно, но опыт перерасчёта у них есть.

Наши выборы проходили четко, и избиратели должны быть уверены в процедурах, которым мы следовали, в законах, которым мы следовали, чтобы гарантировать, что каждый бюллетень был посчитан, — заявила Вулф в эфире телеканала CNN.

Глава избиркома добавила, что подобная ситуация уже была в 2016 году, когда производился перерасчёт голосов. И избирком уже готовит чиновников на местах на случай, если эта процедура вновь будет затребована.

Проходить перерасчёт будет уже не на уровне муниципалитетов, а на уровне округов, где на местах будут решать, вести ли перерасчёт вручную или воспользоваться техникой. Крайний срок завершения процедуры — 1 декабря, потому что в декабре должно состояться голосование выборщиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в штабе президента США Дональда Трампа заявили, что выявленные при голосовании в Висконсине нарушения вызывают серьёзные сомнения в достоверности результатов. В связи с этим штаб требует пересчитать голоса в ключевом штате.