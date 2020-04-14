Штат Нью-Йорк достиг пика по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/1f5ed942-7e6f-11ea-a964-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что ситуация с коронавирусом в штате достигла своего пика.

Предполагаю, что мы достигли пика распространения коронавируса, — заявил Куомо в ходе пресс-конференции.

По его словам, за 13 апреля в больницы поступило 1600 новых пациентов. 64% больных находятся в Нью-Йорке, 22% в Лонг-Айленде.

Общее число умерших в штате Нью-Йорк достигло 10 834 человека, за последние сутки скончались 778 человек.

В настоящий момент, по информации CNN, общее число заболевших в Нью-Йорке составляет 196 146 человек.

NEWS.ru писал, что госсекретарь США Майкл Помпео пообещал привлечь к ответственности людей, виновных во вспышке COVID-19. Политик заявил, что вирус распространился по всему миру из Китая, а правительство этой страны своевременно не оповестило другие страны.

В США коронавирусной инфекцией заразились 584 073 человека, умерли 23 709 человек.

Всего в мире зафиксировано более 1,9 млн случаев COVID-19, умерли более 119 тысяч человек, излечились более 450 тысяч.