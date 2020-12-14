Штат Иллинойс отдал 20 голосов выборщиков за Джо Байдена

https://static.news.ru/photo/94651ec6-3e2d-11eb-b970-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine via imago-images.de/Global look press

Выборщики в американском штате Иллинойс отдали все свои 20 голосов за кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена.

После этого счёт по выборщикам стал 41:27 в пользу президента Дональда Трампа, передаёт The Washington Post со ссылкой на свои подсчёты.

Выборщики завершили голосование ещё в двух штатах США — Индиане и Нью-Гемпшире, отдав предпочтение действующему лидеру Дональду Трампу (республиканец) и кандидату от демократов Джо Байдену соответственно. В Индиане Трампу удалось набрать 11 голосов, в Нью-Гемпшире Байдену — 4.

Также стало известно, что коллегия выборщиков штата Теннесси отдала свои голоса на президентских выборах. Все 11 голосов получил действующий глава государства Дональд Трамп. В Вермонте, наоборот, поддержали Байдена. Он получил все 3 голоса.

Процедура голосования выборщиков делает итоги выборов официальными, однако окончательными их должны признать только 6 января 2021 года, когда совместная сессия конгресса должна будет утвердить результаты голосования выборщиков.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности незаконным администрация Трампа считает голосование по почте. Согласно предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у Трампа, писал NEWS.ru.