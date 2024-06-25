Штаб Трампа заявил, что политика пытали в тюрьме

Фото: Hasan Bratic/Hasan Bratic/Global Look Press

Дональд Трамп

Предвыборный штаб экс-президента США и кандидата на этот пост Дональда Трампа распространил рассылку, в которой говорится о пытках, которые миллиардер перенес в тюрьме. Речь идет о фотографировании для картотеки в рамках уголовного дела.

Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме и сделали снимок для картотеки, — цитирует Трампа его предвыборный штаб.

Американского экс-президента сфотографировали при аресте в тюрьме в августе 2023 года в рамках дела о его попытках пересмотреть результаты проигранных в 2020 году выборов. Миллиардер провел в узилище полчаса, внес залог $200 тысяч и вышел на свободу. Его снимки позже распространил офис шерифа округа Фултон.

На днях, выступая перед соратниками, Дональд Трамп пообещал, что если победит на выборах, то до инаугурации урегулирует конфликт на Украине. Какими методами он добьется этого результата, он не сообщил. Вступление в должность избранного президента США должно состояться 20 января 2025 года.

В рамках предвыборного турне он также посетил мясной ресторан Tony and Nick's Steaks в Южной Филадельфии. Там политик оставил официанту чаевые на $500, а на обороте чека написал «долой налоги на чаевые».