Штаб Трампа закрыл горячую линию после розыгрышей сторонников Байдена

https://static.news.ru/photo/d6be9374-2753-11eb-9de7-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Штаб действующего президента США Дональда Трампа принял решение закрыть горячую линию из-за большого количества ложных звонков от сторонников Джо Байдена.

Через горячую линию люди могли сообщить о нарушениях на выборах президента. В какой-то момент на неё стали поступать звонки от сторонников Байдена. Эти люди ничего не говорили и бросали трубку. Пранки стали настолько популярными, что стали трендом в TikTok.

Как сообщает ABC NEWS, сын главы Белого дома Дональд Трамп — младший обвинил в произошедшем Национальный комитет Демократической партии США. После закрытия горячей линии поддерживающие Трампа могут сообщать о нарушениях только через специальный сайт.

Как писал NEWS.ru, Трамп считает, что Байден выиграл из-за того, что «выборы были сфальсифицированы». Наблюдатели не были допущены на участки, подсчёт голосов осуществляла леворадикальная организация Dominion, у которой «плохая репутация и плохое оборудование». Политик заявил, что не признаёт свое поражение на выборах, а его оппонент победил «только по заявлениям фейковых СМИ».

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Официально результаты ещё не подведены. Тем не менее 77-летний демократ Байден объявил себя победителем. Трамп намерен отстаивать свою правоту в суде.