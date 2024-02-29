В штабе Трампа отреагировали на недопуск к праймериз в Иллинойсе Штаб Трампа назвал недопуск к праймериз в Иллинойсе неконституционным решением

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа назвал неконституционным решение суда в штате Иллинойс не допускать его к первичным выборам (праймериз) Республиканской партии. В пресс-службе политика пообещали обжаловать постановление в ближайшее время.

Это неконституционное постановление, и мы скоро его обжалуем, — говорится в заявлении штаба.

Ранее суд в американском Иллинойсе постановил исключить бывшего президента из предварительных выборов республиканцев в штате. Исполнение решения при этом приостановлено до пятницы в ожидании обжалования. Уточняется, что судья решил поступить именно так на основании 3-го раздела 14-й поправки к Конституции США. Согласно ему, ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе в США или отдельном штате, если оно, присягнув, «потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам».

До этого Трамп, претендующий на новое выдвижение в качестве претендента на высший государственный пост от Республиканской партии, одержал «убедительную», по его словам, победу в праймериз в Южной Каролине. Политик признался, что никогда не видел «такого единения» в рядах республиканцев.