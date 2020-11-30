16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Штаб Трампа сможет опросить свидетелей нарушений на выборах в Неваде

09:47, 01 декабря 2020
Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейли Макинани, советник штаба действующего президента США Дональда Трампа, заявила, что им позволили опросить свидетелей в штате Невада о нарушениях на президентских выборах.

Штат, за которым нужно следить на этой неделе, — это Невада... Нам теперь позволено допрашивать свидетелей, — отметила советник в эфире Fox News.

По словам Макинани, разговаривать с людьми представители Трампа планируют 2 и 3 декабря.

Сам Трамп сообщил в Twitter, что его штаб сможет также изучить оборудование, которое использовалось на выборах, и запечатанные контейнеры. Такое разрешение дал судья в округе Кларк штата Невада.

Победителем президентских выборов в штате Невада ещё 24 ноября признан кандидат от демократов Джо Байден. Такое решение принял Верховный суд штата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор штата Висконсин Тони Эверс сертифицировал результаты президентских выборов и подтвердил победу Джо Байдена. Политик выступил с заявлением после пересчёта голосов в округах Дайн и Милуоки. Он только увеличил отрыв Байдена от Трампа на 74 голоса. Первоначальные цифры говорили о преимуществе Байдена в штате почти в 20 тысяч голосов.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео