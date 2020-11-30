Штаб Трампа сможет опросить свидетелей нарушений на выборах в Неваде

https://static.news.ru/photo/48d42aec-33a1-11eb-b11b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейли Макинани, советник штаба действующего президента США Дональда Трампа, заявила, что им позволили опросить свидетелей в штате Невада о нарушениях на президентских выборах.

Штат, за которым нужно следить на этой неделе, — это Невада... Нам теперь позволено допрашивать свидетелей, — отметила советник в эфире Fox News.

По словам Макинани, разговаривать с людьми представители Трампа планируют 2 и 3 декабря.

Сам Трамп сообщил в Twitter, что его штаб сможет также изучить оборудование, которое использовалось на выборах, и запечатанные контейнеры. Такое разрешение дал судья в округе Кларк штата Невада.

A judge in Nevada has ordered Clark County officials to allow an inspection of the elections equipment and sealed containers used in the 2020 election by 1:00 P.M. tomorrow. @RichardGrenell @AdamLaxalt @mschlapp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 1, 2020

Победителем президентских выборов в штате Невада ещё 24 ноября признан кандидат от демократов Джо Байден. Такое решение принял Верховный суд штата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор штата Висконсин Тони Эверс сертифицировал результаты президентских выборов и подтвердил победу Джо Байдена. Политик выступил с заявлением после пересчёта голосов в округах Дайн и Милуоки. Он только увеличил отрыв Байдена от Трампа на 74 голоса. Первоначальные цифры говорили о преимуществе Байдена в штате почти в 20 тысяч голосов.