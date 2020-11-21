Штаб Трампа потребовал повторного пересчёта голосов в Джорджии

https://static.news.ru/photo/17c25f36-2c86-11eb-a4cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dan Tian/Global Look Press

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал петицию о повторном пересчёте голосов в штате Джорджия (16 голосов выборщиков).

Согласно заявлению юридической команды республиканца, необходимо обеспечить соблюдение всех аспектов закона Джорджии и конституции страны, а также, чтобы каждый законный голос был засчитан. Трамп и его кампания продолжают настаивать на честном пересчёте в данном штате с сопоставлением подписей и других «жизненно важных гарантий». Юристы подчеркнули, что без сопоставления подписей пересчёт будет фиктивным, так как такой подход позволит подсчитать незаконные голоса.

Должно прийти время, когда незаконные голоса перестанут засчитываться. Надеемся, это наступит скоро, — говорится в заявлении.

Власти Джорджии 20 ноября утвердили итоги голосования в штате. Победу одержал демократ Джозеф Байден. По данным вице-губернатора республиканца Брэда Раффенспергера, Трамп набрал 49,25% голосов (2 461 837), его соперник — 49,51% (2 474 507), передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп надеется добиться рассмотрения исков по поводу систематических нарушений на выборах в Верховном суде страны. Его юридическая команда собрала 232 страницы письменных показаний граждан, пожаловавшихся на различные виды нарушений в штате Мичиган.