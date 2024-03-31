Штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться перед христианами Штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться за «день трансгендеров»

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Избирательный штаб бывшего президента США Дональда Трампа потребовал от американского лидера Джо Байдена извиниться перед миллионами христиан и католиков за то, что он назначил на пасхальное воскресенье День видимости трансгендеров (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщает The Daily Wire. В окружении Трампа это решение действующего главы Белого дома назвали богохульством.

В штабе политика отметили, что это является еще одним примером «наступления администрации Байдена на христианскую веру». Там напомнили, что 31 марта есть место лишь для одного празднования — воскрешения Христа.

Ранее Байден заявил, что мировые лидеры просят его не допустить победы на выборах бывшего главы Белого дома. По его словам, на кону стоит демократия, поскольку Трамп является самым недемократическим президентом со времен Гражданской войны в США.

До этого стало известно, что Байден обвинил Трампа в преклонении перед российским лидером Владимиром Путиным. Байден добавил, что один из кандидатов на пост президента США слишком стар и психически нездоров. После он уточнил, что имел в виду именно своего оппонента-республиканца.

Трамп в свою очередь недавно констатировал, что Путин в ситуации с Украиной проявил себя как умный лидер. Руководство же Белого дома, наоборот, повело себя «глупо».