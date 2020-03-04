https://static.news.ru/photo/1610e9e8-5db8-11ea-a4ad-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Штаб предвыборной кампании президента США Дональда Трампа подал суд на издание The Washington Post за клевету о его связях с Россией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Уточняется, что исковая жалоба была подана из-за неоднократного упоминания в газете летом 2019 года о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.

Кампания понесла ущерб, исчисляемый миллионами долларов, конкретную сумму предстоит определить суду, — приводит сообщение ТАСС.

До этого представители Дональда Трампа уже имел практику подачи иска на издание The New York Times по обвинению в клевете.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас обвинил The Washington Post в создании провокации против него. По словам политика, издание вырвало слова из контекста.