Штаб Трампа опубликовал ответ на предвыборное видео Байдена Штаб Трампа опубликовал видео про падения в ответ на предвыборный ролик Байдена

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа опубликовал видеоролик с падениями и ляпами нынешнего американского лидера Джо Байдена в соцсети Trusth Socail. Уточняется, что это ответ на запись, которую подготовил Байден в рамках кампании по переизбранию.

Нынешний лидер Штатов начал видео со слов о своем преклонном возрасте, назвав себя «немолодым парнем». Этими же словами начался и ролик Трампа.

Ранее калифорнийский психиатр Кэрол Либерман в беседе с The Washington Post предположила, что Байдену могли дать медицинские препараты или наркотические средства перед его обращением к конгрессу, в ходе которого американский лидер вел себя странно. По ее словам, Байден тараторил, демонстрировал вспыльчивость и гнев — такое поведение часто происходит под воздействием амфетаминов. Притом что обычно политик говорит медленно и спотыкается, руки держит на трибуне и читает с суфлера.

До этого издание New York Times сообщало, что отец погибшего морского пехотинца США Стива Никуи попытался сорвать выступление Байдена в конгрессе. Мужчина выкрикивал: «Ворота Эбби!», имея в виду место, где его сын и еще 12 военнослужащих были убиты перед уходом США из Афганистана. Нарушителя порядка задержала полиция.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.