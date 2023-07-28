Штаб Трампа объяснил новые обвинения происками Байдена Штаб Трампа: новые обвинения являются попыткой Байдена избавиться от соперника на выборах

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Новые обвинения, предъявленные бывшему президенту США Дональду Трампу, являются попыткой «семьи Байдена» избавиться от соперника на выборах, заявили в предвыборной штабе экс-главы Белого дома, сообщает РИА Новости. По информации источника, действующий глава государства ищет любой способ оправдать свою «охоту на ведьм».

Растерянный Джек Смит знает, что у них нет никакого дела, и ищет любой способ оправдать свою незаконную охоту на ведьм, чтобы против продажного Джо Байдена баллотировался кто-то другой, а не Дональд Трамп, — заявили в штабе Трампа.

В команде Трампа отметили, что новые обвинения представляют собой «отчаянную попытку преступной семьи Байденов» и находящегося у них под контролем Министерства юстиции продолжить преследование бывшего американского лидера.

Ранее стало известно, что большое жюри южного округа штата Флорида предъявило Дональду Трампу новые пункты обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Они касаются умышленного удержания информации о нацобороне и воспрепятствования правосудию. Сам политик своей вины по делу категорически не признает.

До этого Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что хранил секретные документы вперемешку со «всякими вещами», вместе с одеждой и обувью. По его словам, он просто хотел достать свои личные вещи. Политик уточнил, что рядом с ними находились те самые документы, за которые бывшему главе Белого дома грозит судебное разбирательство. Трамп добавил, что со всех материалов, найденных в его доме в Мар-а-Лаго, был снят гриф секретности.