Штаб Трампа начал принимать сообщения о мошенничестве на выборах

https://static.news.ru/photo/a7df4062-2041-11eb-9c11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/Global Look Press

Команда действующего президента США Дональда Трампа, вновь претендующего на этот пост, открыла горячую линию для приёма сообщения о случаях фальсификации во время голосования на выборах главы государства.

Звонки принимаются в отдельном помещении в штаб-квартире, расположенной в округе Арлингтон в штате Вирджиния, сообщает телеканал CNN.

По мнению Трампа, победа его соперника Джо Байдена в ряде штатов является результатом мошенничества. Он настаивает на пересчитать голоса к штате Висконсин, а также требует допустить республиканцев к процедуре подведения итогов выборов.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября. Официально его итоги пока не подведены. Разрыв между Трампом и Байденом минимален. Победу одержит кандидат, набравший 270 голосов выборщиков.

РанееNEWS.ru писал, что российский политолог Алексей Мартынов предсказал США утрату политического влияния после выборов, независимо от того, кто в них победит. По его словам, избирательная система США продемонстрировала неспособность выполнять свои задачи, что лишает Вашингтон морального права оценивать выборы в других странах с точки зрения демократии.