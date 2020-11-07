Штаб Трампа: Байден поторопился объявить себя президентом

https://static.news.ru/photo/6cab9fd6-211d-11eb-9252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niyi Fote via imago-images.de/Global Look Press

Кандидат в президенты США Джо Байден торопится с объявлением себя победителем на выборах, заявили в штабе его оппонента Дональда Трампа.

Ранее Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика заявили в CNN, NBC, Associated Press и Fox News.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.