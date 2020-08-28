Штаб Байдена выкупил доменное имя с предвыборным лозунгом Трампа

https://static.news.ru/photo/8e568e86-e9ee-11ea-93a5-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Pool via CNP/Global Look Press

Предвыборный штаб кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена выкупил домен с предвыборным лозунгом американского лидера Дональда Трампа KeepAmericaGreat.com.

Трамп стал главой Соединённых Штатов в 2016 году. Участие в выборах он принял с лозунгом «Сделаем Америку снова великой». Лозунг для кампании 2020 года звучит как «Сохраним Америку великой». Недавно доменное имя освободилось, после чего штаб Байдена купил его.

Теперь при переходе на сайт пользователи видят перечень «не сдержанных обещаний» Трампа в международной политике, экономике, образовании, иммиграции и других сферах. Также посетителям предлагают подписаться на рассылку, чтобы «оставаться в курсе неудач президента», передаёт Politico.

Ранее штаб Трампа выкупил домен todosconbiden.com («Всё с Байденом»), когда Байден сообщил о запуске программы с одноимённым названием.

Как писал NEWS.ru, глава США на встрече со сторонниками в Нью-Гэмпшире раскритиковал своего соперника по ноябрьским выборам главы государства Джо Байдена. По его словам, тот плохо соображает.

28 августа Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты страны от Республиканской партии. Своё заявление политик сделал на лужайке у Белого дома, где проходил съезд республиканцев. В присутствии 1,5 тыс. участников съезда глава государства поблагодарил их за доверие. Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.