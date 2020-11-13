Штаб Байдена считает заявления Трампа свидетельством победы демократа

https://static.news.ru/photo/e65448da-2765-11eb-875d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Donald J. Trump/facebook.com

Твиты действующего американского президента Дональда Трампа о фальсификациях на выборах являются подтверждением победы демократа Джо Байдена в борьбе за пост главы государства. Об этом заявил его помощник Рон Клайн.

Я отношусь к этому как к очередному подтверждению реальности, которая заключается в том, что Джо Байден выиграл выборы. Если президент готов к тому, чтобы смириться с этой реальностью, то это определённо положительный момент, — заявил Клайн в эфире телеканала NBC.

По его словам, нет никаких сомнений в исходе голосования, поскольку Байден набрал на несколько миллионов голосов больше, чем Трамп, а также заручился более чем 270 голосами членов коллеги выборщиков.

Не по публикациям Дональда Трампа в Twitter определяется, станет ли Джо Байден президентом, — это делают американцы, — отметил помощник демократа.

Официальные итоги выборов ещё не объявлены. Продолжается подсчёт голосов. Большинство американских СМИ отдали победу Байдену, сам 77-летний кандидат на пост объявил о своей победе. Трамп считает, что выборы были сфальсифицированы. Он заявил, что продолжит бороться за свою победу.

Как писал NEWS.ru, предшественник Трампа на посту главы Белого дома Барак Обама выразил уверенность, что Байден будет 46-м президентом США. Он подчеркнул, что нужно помнить, что должность главы государства является временной работой, намекая на высказывания Трампа о выборах.