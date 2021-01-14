Штаб Байдена перенёс репетицию его инаугурации

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Штаб избранного президента США Джо Байдена отложил на одни сутки репетицию его инаугурации. Вместо 17 января, как изначально планировалось, она состоится 18 января.

Перенос объяснили «соображениями безопасности», сообщает Politico. По этой же причине ранее было решено отказаться от поездки Байдена на инаугурацию в Вашингтон поездом из Вилмингтона. Сейчас в столице США усиливаются меры безопасности.

Мы обеспокоены потенциальной возможностью насилия на многочисленных протестах и митингах, запланированных здесь, в Вашингтоне, и в капитолиях штатов по всей стране, — отметил глава ФБР Крис Рэй.

Ранее NEWS.ru сообщал, что национальная гвардия США подготовилась к возможности использования злоумышленниками самодельных бомб перед инаугурацией Джо Байдена, поскольку властями не исключается вероятность атаки на Капитолий. Также бойцов предупредили о том, что протестующие могут быть хорошо вооружены.