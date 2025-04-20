«Шпионский рай»: на Западе раскрыли опасного союзника США в Тихом океане National Interest: Япония может оказаться опасным и слабым звеном в обороне США

Фото: Petty Officer 3rd Class August C/Keystone Press Agency/Global Look Press

Атомный авианосец ВМС США USS George Washington, стоящий на якоре на базе Йокосука в Японии

Главный союзник США на Тихом океане — Япония, пишет National Interest. Однако, как указано в материале, эта страна может стать и главной уязвимостью в региональной обороне Штатов, поскольку «имеет печально известную репутацию шпионского рая».

Япония стала главным азиатским союзником Соединенных Штатов, обладающим мощным военно-морским сдерживанием и противовесом Китаю. К сожалению, Япония имеет печально известную репутацию шпионского рая. Правительство не может охранять военную тайну, — пояснили авторы статьи.

Аналитики уточнили, что в Японии нет строгого закона о борьбе со шпионажем, правоохранительные органы неохотно вводят контроль и наблюдение, как итог — иностранные агенты в Японии чувствуют себя «относительно свободно». Это подрывает безопасность не только самой Японии, но и НАТО, и США, и всего Индо-Тихоокеанского региона, подчеркнули журналисты.

Ранее директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева отметила, что Россия проработает меры в случае размещения американских ракет средней дальности в Японии, Москва уже неоднократно предупреждала об этом Токио. РФ, констатировала дипломат, не сомневается в праве отдельных государств укреплять свою безопасность, однако опасное оружие в различных регионах мира не способствует поддержанию стабильности.

Тем временем американские власти намерены дислоцировать на бессрочной основе разведывательные беспилотники MQ-4C Triton на японском острове Окинава. Министр обороны Японии Гэн Накатани информировал, что дроны будут развернуты на базе ВВС США Кадэна в течение нескольких недель.