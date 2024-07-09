Шольц сделал неожиданное заявление о состоянии Байдена Шольц: меня не беспокоит физическое состояние Байдена

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц и Джо Байден

Канцлер Германии Олаф Шольц перед саммитом НАТО в Вашингтоне признался, что физическое состояние американского лидера Джо Байдена его не беспокоит. В выступлении, которое транслировал YouTube-канал Phoenix, он заявил, что знает о хорошей подготовке главы Белого дома.

Нет, таких беспокойств у меня нет. Из многочисленных разговоров, которые у меня были с президентом США, я знаю, что он вместе с нами очень хорошо и очень четко подготовился к этому саммиту, — ответил на соответствующий вопрос Шольц.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и всему миру нужно беспокоиться не о сотрудничестве России и КНДР, а о состоянии Джо Байдена. Это, по ее мнению, куда более важная проблема.

До этого сообщалось, что ряд членов Демократической партии в палате представителей обратились с призывом, чтобы президент США Джо Байден отказался от участия в предстоящих выборах главы Белого дома. В частности, политики заявили об этом лидеру демократического меньшинства Хакиму Джеффрису.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ход предвыборной кампании в США, в частности дебаты Байдена и бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, печальным зрелищем. Видя происходящее, каждый может сделать выводы о том, как «это все оркеструется» и к каким результатам приводит «американская демократия», заключил дипломат.