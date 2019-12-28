https://static.news.ru/photo/82cf0fd0-2a3a-11ea-ae3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker.net/Global Look Press

Дороги и тротуары в американском штате Миннесота покрылись ледяной коркой. В соцсетях появились видео с детьми, катающимися на коньках по тротуару, и со школьным автобусом, который, потеряв управление, боком проехал несколько десятков метров по обледеневшей дороге.

Портал Local12 сообщает , что в автобусе во время заноса находилась школьная команда по хоккею. Её тренер рассказала, что в результате случившегося никто не пострадал, а водителя она назвала героем.

Проблемы с гололедицей на юге штата начались ещё 27 декабря.

Как писал NEWS.ru, при гололёде сотрудники МЧС рекомендуют отдать предпочтение малоскользящей обуви или же прилепить на подошву лейкопластырь. Пожилым людям следует использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заострёнными шипами. Если скользкое место обойти невозможно, нужно передвигаться по нему медленными и небольшими скользящими шагами, наступая на всю подошву. При падении нужно постараться присесть, чтобы не упасть плашмя и не удариться головой.