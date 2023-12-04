Шиитские группировки атаковали базы США в Ираке и Сирии

Фото: МО США

Движение «Исламское сопротивление Ирака», в которое входят шиитские вооруженные формирования, сообщило, что обстреляло американские базы США в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии и на западе Ирака. По словам представителей организации, которые цитирует РИА Новости, атака была произведена с помощью беспилотников.

В ответ на преступления, которые противник совершает против наших людей в Газе, бойцы «Исламского сопротивления Ирака» атаковали с помощью беспилотника базу американского оккупанта Green Village в Сирии, было прямое попадание в цель, — отметили члены группировки.

Ранее по базе США у нефтегазового месторождения Эль-Омар в северо-восточной части Сирии было выпущено не менее 15 ракет. До этого шиитские вооруженные формирования «Исламского сопротивления Ирака» открыли огонь по военной базе США в сирийском Аш-Шаддади вскоре после обстрела другого американского объекта в Айн-эль-Асаде на западе Ирака. В результате атаки были ранены порядка 20 военнослужащих.

Позднее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что силы США в Ираке и Сирии только за несколько дней были атакованы связанными с Ираном группировками 16 раз. По его словам, в ходе нападений использовались ракеты и беспилотники-камикадзе.