Шестилетний ребенок приземлился в другом городе из-за ошибки перевозчика Wink News: мальчик из США улетел не в тот город из-за ошибки авиаперевозчика

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Американская авиакомпания Spirit Airlines ошибочно отправила шестилетнего мальчика в другой город, сообщает телекомпания Wink TV. По ее данным, родители несовершеннолетнего воспользовались услугой авиаперевозчика по сопровождению детей и в аэропорту вылета передали ребенка представителю компании.

Об инциденте рассказала бабушка ребенка, которая ожидала своего внука в аэропорту Форт-Майерс во Флориде. Бортпроводники сообщили приехавшей встречать внука женщине, что мальчика в самолете не было. Выяснилось, что из-за ошибки сотрудника авиакомпании ребенка отправили не тем рейсом. По информации телекомпании, ребенок приземлился в Орландо, расположенном в 250 км от воздушной гавани, куда тот изначально должен был прилететь. Женщине пришлось добираться до ребенка на машине.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что джазовый музыкант Петр Востоков не смог вылететь из Москвы на собственный концерт в Тюмени из-за ошибки «Аэрофлота». По данным канала, авиакомпания продала билетов на рейс больше, чем было мест в самолете. Из-за этого исполнитель не смог попасть на борт.

В ноябре сотрудники одной из авиакомпаний отказались пропустить багаж ребенка на борт. Чемодан подростка «с усилиями» помещался в калибратор для ручной клади, из-за этого девочке пришлось оставить его в авиагавани. Несовершеннолетняя путешествовала с танцевальным коллективом, товарищи предложили ей разложить вещи по их сумкам.