Шесть женщин претендуют на пост вице-президента в администрации Байдена

https://static.news.ru/photo/6684877a-ad47-11ea-bcc8-fa163e074e61_660.jpg Камала Харрис Фото: Carolyn Kaster/CNP/AdMedia/Global Look Press

В список претендентов на пост вице-президента в администрации вероятного кандидата от демократов на выборах США Джо Байдена вошли шесть женщин.

Об этом сообщает телекомпания ABC.

Отмечается, что наиболее вероятными претендентами на участие с Байденом в предвыборной гонке являются сенатор от штата Калифорния Камала Харрис и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Кроме того, на данный пост рассчитывает Сьюзан Райс — экс-советник бывшего президента Барака Обамы по нацбезопасности.

Имена оставшихся трёх женщин не приводятся, однако отмечается, что помощники Байдена рассматривали кандидатуры члена Палаты представителей Конгресса от штата Флорида Вал Демингс, мэра Атланты Кейши Лэнс Боттомс и губернатора штата Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришем.

Как ранее писал NEWS.ru, в случае неудачи на президентских выборах глава Белого дома Дональд Трамп готов признать своё поражение. Политик считает, что для страны будет очень печальным, если победит Джо Байден.