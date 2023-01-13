Шесть человек погибли в результате серии торнадо в Алабаме

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По меньшей мере шесть человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Алабама. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти. По имеющимся данным, все жертвы стихии проживали в населенном пункте Олд-Кингстон.

По словам главы управления по чрезвычайным ситуациям в округе Отога Эрни Баджетта, еще не менее 12 человек получили достаточно серьезные травмы и были госпитализированы.

Согласно оценкам властей, торнадо разрушили или повредили от 40 до 50 домов. Вечером 12 января бригады спасателей прорубали проходы через поваленные деревья в поисках пострадавших.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение было объявлено у берегов Камчатки в связи с высокими волнами в Беринговом море. Отмечается, что высота волн, согласно прогнозу, будет достигать девяти метров.

Также сообщалось, что на территории города Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за опасности появления смерчей над Черным морем.