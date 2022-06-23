Шесть человек погибли в результате крушения вертолёта в США

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В США потерпел крушение частный вертолёт Bell UH-1B. Это произошло в округе Логан штата Западная Вирджиния. На борту находились шесть человек, все они погибли. Об этом сообщает телеканал WBOY.

Трагедия произошла около 00:00 по московскому времени 23 июня (17:00 22 июня по местному времени). Вертолёт рухнул в горном районе недалеко от автострады. На месте происшествия находятся экстренные службы. Движение по автостраде перекрыто.

Причины крушения неизвестны. Расследованием займётся Федеральная авиационная администрация США FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте NTSB.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области разбился вертолёт. На борту воздушного судна находились три человека. В результате ЧП один из них погиб, ещё один получил контузию.

В декабре 2021 года под Ижевском разбился вертолёт Ми-8, в котором находилось два человека. Спасатели нашли крылатую машину только спустя девять часов после крушения. Пилот скончался от переохлаждения, второй член экипажа впоследствии умер от травм.