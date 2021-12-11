Шесть человек погибли при обрушении склада Amazon в США

Шесть человек погибли в результате обрушения склада компании Amazon в американском городе Эдвардсвилл, штат Иллинойс. Причиной происшествия стал торнадо. Об этом сообщил губернатор штата Джей Роберт Притцкер, его выступление транслировал телеканал CBS.

Я с глубокой скорбью подтверждаю, что на данный момент шесть человек погибли. Один человек находится в больнице. Спасательная операция продолжается, — сказал он.

По информации телеканала Fox News, под завалами могут находиться от 50 до 100 человек.

Ураганы и торнадо обрушились на целый ряд американских штатов, включая Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Больше всего жертв зарегистрировано в штате Кентукки. Там погибли 70 человек. Губернатор Кентукки Энди Бешир считает, что в результате разгула стихии погибли по меньшей мере 100 человек.

Президент США Джо Байден объявил в штате чрезвычайное положение.

В августе мощный ураган «Ида» вызвал штормовой нагон и сильный ветер, которые изменили направление течения реки Миссисипи возле города Новый Орлеан в американском штате Луизиана. Синоптики объяснили «чрезвычайное необычное» явление сильным ветром, скорость которого превышает 240 километров в час, а также штормовым приливом в Мексиканском заливе, куда впадает крупнейшая река Северной Америки.