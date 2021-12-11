Шесть человек погибли при обрушении склада Amazon в США
Шесть человек погибли при обрушении склада Amazon в США из-за торнадо
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
04:25, 12 декабря 2021
Фото: Noaa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Шесть человек погибли в результате обрушения склада компании Amazon в американском городе Эдвардсвилл, штат Иллинойс. Причиной происшествия стал торнадо. Об этом сообщил губернатор штата Джей Роберт Притцкер, его выступление транслировал телеканал CBS.
Я с глубокой скорбью подтверждаю, что на данный момент шесть человек погибли. Один человек находится в больнице. Спасательная операция продолжается, — сказал он.
По информации телеканала Fox News, под завалами могут находиться от 50 до 100 человек.
Ураганы и торнадо обрушились на целый ряд американских штатов, включая Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Больше всего жертв зарегистрировано в штате Кентукки. Там погибли 70 человек. Губернатор Кентукки Энди Бешир считает, что в результате разгула стихии погибли по меньшей мере 100 человек.
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