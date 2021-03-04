Шериф обвинил Байдена в открытии границ для наркотрафика

https://static.news.ru/photo/51551366-7d1b-11eb-99a9-96000091f725_660.jpg Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После прихода к власти президента Джо Байдена районы на границе между Мексикой и США стали более открытыми для преступников, заявил шериф округа Кочис в штате Аризона Марк Дэниелс.

Он пояснил, что на южной границе страны члены наркокартелей теперь могут свободно проникать внутрь США, используя удобные трассы. Это произошло из-за того, что Байден прекратил строительство стены на границе с Мексикой и оставил без внимания дороги, предназначенные для пограничников.

Мы буквально построили дороги для наркокартелей, — цитирует шерифа The Washington Times.

Пограничники не справляются со своей работой и не в полной мере сдерживают хлынувший в США поток нелегальных мигрантов, а также преступников, которые переправляют в страну наркотики, отметил Дэниелс.

Ранее конгрессмен от Техаса Майкл Маккол подверг Байдена критике за политику в отношении мигрантов. Он подчеркнул, что всё хорошее, что было сделано при предыдущем президенте Дональде Трампе для борьбы с нелегальной миграцией, «будет испорчено за несколько месяцев».

Как писал NEWS.ru, в США был снят запрет на выдачу грин-карт. Байден отменил указ Трампа о заморозке выдачи документов, подтверждающих наличие вида на жительство в стране. Этот запрет был введён, чтобы защитить рабочие места американцев.