Шеф полиции Вашингтона предрек новые беспорядки в столице США

Фото: Aurora Samperio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон

В США существует угроза новых беспорядков, как это было в январе 2021 года при штурме Капитолия, передает РИА Новости заявление шефа полиции Вашингтона Тома Менгера. По его словам, после той истории полиция американской столицы провела более 100 значительных улучшений.

Например, составлены детальные требования по проработке плана действий на случай инцидентов при демонстрациях, налажено взаимодействие с другими правоохранительными органами и усилено разведывательная составляющая в работе полицейских.

Также Менгер отметил, что конгресс принял закон, который наделяет шефа столичной полиции США правом вводить чрезвычайное положение в одностороннем порядке и призывать национальную гвардию.

Американский предприниматель Илон Маск, ставший новым владельцем Twitter, ранее обнародовал сведения об участии прошлого руководства компании в сокрытии скандала вокруг утечек с ноутбука Хантера Байдена. Маск передал информацию об этом журналисту Мэтту Таибби, который занялся независимым расследованием. Таибби сообщил, что во внутренней переписке сотрудники компании обсуждали возможность блокировки аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа задолго до штурма Капитолия. После этого, как утверждает Таибби, руководство Twitter начало готовиться к блокировке будущих президентов и других официальных лиц.