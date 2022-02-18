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Шеф Пентагона счёл реальным шанс военного вторжения России на Украину

Шеф Пентагона Остин не посчитал блефом вероятность военного вторжения России на Украину
04:22, 19 февраля 2022
Шеф Пентагона счёл реальным шанс военного вторжения России на Украину Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,
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Россия стянула к границам Украины комбинацию сил и средств, необходимых для «успешного вторжения». Подобную перспективу нельзя считать блефом. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу АВС.

Это не блеф... Я думаю, что он собрал правильные вещи — те, которые бы вам понадобились для успешного вторжения, — сказал Остин.

Президент США Джо Байден в своём телевыступлении также нашёл возможным считать, что российские силы планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни. По мнению американского лидера, российский президент Владимир Путин принял такое решение.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты «вторжения» России на Украину. В частности, Bloomberg сообщил, что вторжение произойдёт 15 февраля, ссылаясь на данные неких чиновников. Кто они и какую страну представляют, в публикации не уточнили. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем, 17 февраля, американская газета Politico отметила, что «российское вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.

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