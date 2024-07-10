«Щедрое предложение»: блогер из США оценил мирную инициативу Путина Американский блогер Хинкл назвал щедрым предложением мирную инициативу Путина

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин сделал Украине и Западу самое лучшее мирное предложение, заявил РИА Новости известный американский блогер Джексон Хинкл. Он пояснил, что в инициативе даже речи не идет о Харькове или Одессе.

По его мнению, отказ от мирных переговоров с Россией приведет Киев к еще большим территориальным потерям, а Запад лишится оружия и денег. Самая забавная реакция на предложение Путина поступила со стороны Владимира Зеленского, отметил Хинкл. Он проигнорировал слова российского президента, хотя генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что план Путина не отвечает интересам Украины.

Я думаю, что это прекрасная иллюстрация слов, которые мы слышим уже на протяжении многих лет об Украине как суверенном государстве, которое способно принимать решения самостоятельно. На деле же мы видим, что за Украину отвечает НАТО, — резюмировал блогер.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев может передать Москве свои мирные предложения через посредников. Однако не через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Будапешт не готов к миссии посредничества, если выступает «за немедленное прекращение огня», пояснил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что страна понесла большие потери на поле боя, поэтому Киев не желает затягивания конфликта. Он призвал подготовить план дипломатического урегулирования в течение нескольких месяцев. Украинский лидер также заметил, что у Киева и Москвы не было контактов после конференции в Швейцарии.