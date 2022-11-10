Шансов на победу все меньше: пойдет ли Трамп снова в президенты Невнятные результаты республиканцев на выборах 8 ноября плюс появление популярного и молодого соперника сильно затуманили перспективы Трампа

Фото: Al Drago - Pool Via Cnp/Global Look Press

Дональд Трамп

Прошедшие 8 ноября в США промежуточные выборы в обе палаты конгресса плюс губернаторские в 36 штатах оказались водоразделом для политика, который сам в них участия не принимал, но от результатов которых напрямую зависит его дальнейшая карьера. Речь об экс-президенте США Дональде Трампе, для которого неожиданно слабые результаты республиканцев — повод переосмыслить свою идеологию, а также перспективы собственной предвыборной кампании, если он все же решится теперь снова баллотироваться в президенты США.

О том, что какое-то судьбоносное решение им уже принято и о нем будет всенародно объявлено 15 ноября, Дональд Трамп известил на этой неделе на митинге своих сторонников в штате Огайо. К этой дате будут уже подсчитаны все до единого бюллетени, но вряд ли за оставшиеся дни картина поменяется принципиально: «красного цунами» (красный — цвет партии республиканцев), о котором так долго говорили и на которое так рассчитывали республиканцы, не случилось.

Соответственно, «важное объявление», проанонсированное Трампом, может содержать один из двух тезисов. Либо «наше дело более не привлекает американцев, поэтому ради него не стоит ввязываться в борьбу за Белый дом», либо (что вероятнее, учитывая «бронебойный» характер миллиардера и уже инвестированные им в себя любимого деньги) «именно потому, что республиканцы одержали в 2022 году пиррову победу, следует сделать ее неоспоримой в 2024-м».

Будучи не только политиком, но и бизнесменом, Дональд Трамп вряд ли примет решение «зафиксировать убытки» и «закрыть лавочку». Однако отток избирателей из самого что ни есть электорального ядра «красных консерваторов» вынудит его коренным образом переосмыслить лозунги, под которыми он со второго захода попытается сделать Америку снова великой.

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Республиканцам тяжело осознавать, но после традиционных в психотерапии фаз гнев — отрицание — торг — депрессия «Большой старой партии» (GOP) придётся принять тот свершившийся факт, что они отпугнули свой самый активный электорат — белых женщин из среднего класса — собственными действиями, в первую очередь отменой Верховным судом права на аборты. Судей, принявших это эпохальное для США решение, назначил именно Дональд Трамп, когда был президентом. И по этой причине ответственность за данный шаг, возвращающий Америку к тем временам, когда ее «величие» никто не ставил под сомнение, 45-й президент США так или иначе разделяет.

Для Трампа получение республиканцами контроля над палатой представителей важно и по сугубо личным причинам: «красный» конгресс сможет распустить комиссию по расследованию событий 6 января 2021 года, которая «копает» под бывшего президента. Если же комиссия продолжит работу, в ее силах вообще не допустить Трампа до избирательной кампании одним лишь объявлением того подозреваемым в организации беспорядков на Капитолийском холме. Комиссия вызвала Трампа для дачи показаний на 14 ноября, так что свое «большое объявление» тот будет делать «еще тепленьким» (а возможно, эту дату Трамп выбрал именно исходя из даты предстоящего допроса).

До сих пор Трамп никак не дал понять, что признаёт за собой вину за слабое выступление республиканцев на промежуточных выборах (всегда проще объяснить поражение подтасовками при подсчете голосов). Не факт, что он сделает это и 15 ноября. Но всё произошедшее все равно неминуемо вынудит Трампа, если он все-таки пойдет на выборы, переосмыслить содержание своего лозунга Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), или попросту MAGA. Либо заменить его на какой-то иной по форме и по содержанию. Это надо будет сделать хотя бы потому, что идти на новую кампанию под лозунгом восьмилетней давности так же нелепо, как явиться на великосветское собрание в протертых до дыр брюках.

Помимо того, что итоги выборов 8 ноября показали, что лозунг MAGA потерял свою мобилизующую силу, звоночком для Трампа — причем из собственного лагеря — должны стать и результаты выборов губернатора во Флориде, где празднует победу Рон Десантис. Его губернаторская кампания оказалась самой успешной среди прочих 35 кандидатов от республиканцев; 44-летний губернатор Флориды переизбрался на второй срок с 20-процентным отрывом от ближайшего конкурента, демократа Чарли Криста. Рывок Десантиса тем более впечатляет, что свой первый срок он выиграл всего лишь с полупроцентным преимуществом.

Фото: Aimee Dilger/Global Look Press

Рона Десантиса в GOP рассматривают как основного конкурента Трампа на праймериз, в том числе и потому, что флоридский губернатор делает невероятное: привлекает на свою сторону голоса латиноамериканских избирателей, которые во всех остальных штатах являются «кормовой базой» Демократической партии. Вражда между «восходящей звездой» Десантисом и «старым львом» Трампом по этой причине ни для кого не является секретом. Если флоридский губернатор решится на восхождение на очередной политический пик, Трампу будет нечего ему противопоставить, потому что у Десантиса на руках все козыри. Он действующий политик, а не отставной, как Трамп. Он объединяет электорат, а не раскалывает его, как Трамп. Наконец, он почти в два раза моложе бывшего президента, и хотя эйджизм считается неприличной в хорошем обществе концепцией, на практике это тоже является важным преимуществом, так как даёт политику больший запас высоты.

А что самое главное (и обескураживающее для Трампа) — неоспоримый успех Рона Десантиса на уровне штата безжалостно контрастирует с блеклыми результатами республиканцев в общефедеральном масштабе. Никакие «большие заявления» Трампа не перевесят тот факт, что 45-му президенту после 8 ноября придется догонять возможного 47-го, а позиция догоняющего всегда заведомо невыгодная.

При всем при этом списывать Трампа со счетов сегодня рано, потому что праймериз состоятся еще только через полтора года, а за это время еще очень многое может измениться, рассказал NEWS.ru американист Иван Лошкарёв.

Не самые лучшие результаты, которые показали республиканцы на этих выборах, Трамп может объяснить не тем, что его программные лозунги устарели или отпугнули избирателей, а как раз наоборот — тем, что проигравшие кандидаты пытались сместиться от позиции MAGA к более умеренной, центристской позиции. Этим, кстати, грешили даже лидеры республиканцев в обеих палатах конгресса — Кевин Маккарти и Рик Скотт: они в своих выступлениях постоянно пытались обходить самые острые углы, которыми изобилует трампистская платформа. Соответственно, если Трамп пойдет на выборы, он пойдет на них именно с максимально радикальной позицией, доказывая, что избирателей надо «дожимать до кондиции», а не бояться собственной тени. Платформа MAGA вообще сконструирована таким недискретным образом, что ее можно пускать в ход только целиком; выемка из нее отдельных элементов обесценивает программу в целом. Ведь тот же Рон Десантис шел на выборы губернатора с той же самой повесткой, что и у Трампа, при этом не изымая из нее самые спорные пункты вроде полицейской и иммиграционной реформы, — и тем не менее за него проголосовали в том числе избиратели латиноамериканского происхождения, в отличие от кандидатов в губернаторы в девяти других штатах, которые вели кампанию более мягкотело. Более того, латиноамериканцы поддержали Десантиса большим числом голосов, чем они поддержали Трампа в 2020-м! Но у Трампа есть важное преимущество перед Десантисом в глазах своего электората: он сохраняет имидж человека «вне системы» даже несмотря на то, что четыре года находился на ее верхушке. И если он этот имидж не растеряет, то его шансы победить сперва на праймериз, а затем на всеобщих выборах будут только возрастать. Иван Лошкарёв эксперт Центра исследования политических элит МГИМО МИД РФ

Соратники Дональда Трампа сейчас призывают его не торопиться с объявлением об участии в выборах главы государства в 2024 году до того, как прояснится ситуация в Джорджии, где, судя по всему, будет объявлен второй тур выборов на пост губернатора этого штата.