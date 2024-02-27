«Сгорят в горниле русского гнева»: в США описали судьбу НАТО на Украине Политолог Беннет: силы НАТО сгорят в горниле русского гнева, выступив против РФ

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Войска НАТО сгорят в горниле русского гнева, если будут достаточно глупы, чтобы выступить против России, заявил бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет. По его словам, которые приводят «Известия», любые действия подобного рода идут вразрез с волей американцев и европейцев.

Уже нет такого понятия, как европейская армия или НАТО. <...> Но они все — деревянные солдатики, которые очень быстро сгорят в горниле русского гнева, если будут достаточно глупы для того, чтобы выйти на поле боя против России, — заявил Беннет.

Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил о возможной отправке войск НАТО в зону спецоперации, выполняет функции марионетки. По мнению политолога, слова французского лидера призваны убедить европейцев в якобы намерении России вторгнуться в Париж, Берлин или Лондон.

И это все ложь. Это ничего более, чем пропаганда, нонсенс. И весьма смешно. И европейцы начинают ненавидеть своих лидеров, таких как Макрон, — сказал Беннет.

О планах по отправке сухопутных войск на Украину Макрон сообщил после конференции по поддержке Киева, которая состоялась в Париже. Он заявил, что соответствующий вопрос поднимался, однако консенсуса достигнуть не удалось. При этом президент не исключил такого развития событий с течением времени.