Сгоревший армейский завод в Пенсильвании оценивает ущерб Завод боеприпасов в Пенсильвании оценивает ущерб после пожара

После пожара на Армейском заводе боеприпасов (Scranton Army Ammunition Plant) в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, оценивают ущерб, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз предприятия. Планируется выявить возможные последствия для производственных мощностей.

Сегодня в 15:20 сотрудники службы спасения ликвидировали пожар в здании термообработки на заводе армейских боеприпасов в Скрэнтоне. Никто не пострадал, причина возгорания пока неизвестна. В настоящее время проводится оценка ущерба с целью определения возможных последствий для производства, — сказано в сообщении.

Пожар на Scranton Army Ammunition Plant произошел 16 апреля. По информации Telegram-канал Mash, с этого завода в 2022 году поставляли снаряды для украинских минометов и артиллерии. Предприятие занимается производством боеприпасов 105-мм, 120-мм и 155-мм для артиллерийских корпусов армии США.