https://static.news.ru/photo/b78af846-b533-11e9-94f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Herculano/Global Look Press

Одна из крупнейших в мире розничных сетей Walmart из США подала патентную заявку на создание собственной криптовалюты. Согласно задумке компании, платёжное средство может быть доступно к использованию у отдельных ретейлеров или партнёров.

При этом в Walmart не исключили и повсеместное использование новой «крипты». Она может быть привязана к национальной или другой виртуальной валюте.

В патентной заявке отмечается, что новинка поможет домохозяйкам с низкими доходами получить альтернативный способ распоряжаться своими средствами, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что руководство Ирана разрешило заниматься в стране майнингом криптовалют, но эти процессы не поддержат и не обеспечат правительство и банковская система. Кроме того, подобная деятельность будет облагаться налогом.