Сериал «Великая» про императрицу Екатерину II закрыли без причины

Фото: imdb.com

Стриминговый сервис Hulu принял решение не продлевать сериал «Великая» на четвертый сезон, пишет Deadline. Причины отмены не называются. Изначально планировалось снять шесть сезонов.

Вышедший 12 мая третий сезон шоу получил в целом положительные отзывы. Предыдущие сезоны принесли сервису множество номинаций на премию «Эмми», а также победу за лучшие исторические костюмы.

Сериал «Великая» стартовал весной 2020 года и рассказывал о ранних годах императрицы Екатерины II (1729–1796) в комедийной форме. В главной роли выступили Эль Фаннинг («Малефисента») и Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).

Ранее актриса Дарья Сагалова поделилась впечатлениями по поводу перезапуска сериала «Счастливы вместе». По ее словам, с момента прекращения выхода сериала актеры очень сильно изменились, а значит, поменяются и персонажи, что вызывает опасения. Сагалова считает продолжение «Букиных» настоящей авантюрой. При этом актриса подчеркнула, что перезапуск сериала будет очень интересным и ее персонаж сможет удивить зрителя.

Ранее российско-американский актер Игорь Жижикин отметил, что работа актера в России и в США существенно отличается правовыми гарантиями. В Соединенных Штатах съемочный день длится восемь часов, а в России — 12, при этом переработки в Америке должны оплачиваться дополнительно. Кроме того, российская индустрия лишь недавно начала выплачивать актерам отчисления за прокат картин, в которых они принимали участие, тогда как в Америке это обычная практика.