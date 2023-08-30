Стриминговый сервис Hulu принял решение не продлевать сериал «Великая» на четвертый сезон, пишет Deadline. Причины отмены не называются. Изначально планировалось снять шесть сезонов.
Вышедший 12 мая третий сезон шоу получил в целом положительные отзывы. Предыдущие сезоны принесли сервису множество номинаций на премию «Эмми», а также победу за лучшие исторические костюмы.
Сериал «Великая» стартовал весной 2020 года и рассказывал о ранних годах императрицы Екатерины II (1729–1796) в комедийной форме. В главной роли выступили Эль Фаннинг («Малефисента») и Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).
Ранее актриса Дарья Сагалова поделилась впечатлениями по поводу перезапуска сериала «Счастливы вместе». По ее словам, с момента прекращения выхода сериала актеры очень сильно изменились, а значит, поменяются и персонажи, что вызывает опасения. Сагалова считает продолжение «Букиных» настоящей авантюрой. При этом актриса подчеркнула, что перезапуск сериала будет очень интересным и ее персонаж сможет удивить зрителя.
Ранее российско-американский актер Игорь Жижикин отметил, что работа актера в России и в США существенно отличается правовыми гарантиями. В Соединенных Штатах съемочный день длится восемь часов, а в России — 12, при этом переработки в Америке должны оплачиваться дополнительно. Кроме того, российская индустрия лишь недавно начала выплачивать актерам отчисления за прокат картин, в которых они принимали участие, тогда как в Америке это обычная практика.