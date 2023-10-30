Сэндвич с курицей сделал мужчину миллионером Житель США выиграл в лотерею $1 млн, пока ждал в кафе свой сэндвич с курицей

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Житель Соединенных Штатов выиграл $1 млн, пока ждал сэндвич с курицей в кафе, сообщает агентство UPI. Мужчина зашел позавтракать перед работой, где стоял автомат с лотерейными билетами. Пока заказ готовился, американец решил поучаствовать в розыгрыше.

Обладателем счастливого билета оказался Карлос Гутьеррес, житель города Сентервилл в штате Вирджиния. Он рассказал, что, когда на следующий день пришел в заведение снова, сотрудники сказали, что их клиент выиграл крупную сумму денег. Мужчина подумал, что, может, речь идет о нем, и не ошибся. Вскоре выяснилось, что он стал долларовым миллионером. По словам Гутьерреса, он потратит выигрыш на развитие бизнеса.

Ранее свой счастливый билет вытянул житель России, который выиграл в лотерею 1 млрд рублей. Слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков не сразу поверил счастью. Чистый выигрыш получился чуть меньше после вычета налогов — 850 млн 100 тыс. рублей. Мужчина не сразу узнал о своей победе в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото». Он смотрел с супругой новогоднее шоу по телевизору, где и прозвучало его имя. Александр рассказал, что потратит деньги на погашение кредитов и покупку нового автомобиля японской марки.