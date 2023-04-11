Сенаторы США захотели тайно обсудить утечку документов по Украине Fox News: сенатор США Шумер запросил секретный брифинг по утечке документов

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Чак Шумер

Американские сенаторы запросили проведение секретного брифинга для обсуждения ситуации с утечкой конфиденциальных документов Пентагона, сообщил телеканал Fox News. Инициатором его выступил сенатор-демократ Чак Шумер. В рамках заседания планируется проинформировать весь состав верхней палаты Конгресса США о ситуации со сливом материалов, в том числе касающихся Украины.

Дата проведения брифинга пока не назначена, — сообщил телеканал.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источник сообщило, что в Белом доме при изучении слитых в Сеть документов пришли к выводу, что «на первый взгляд» они кажутся подлинными. Официально в администрации США не подтверждали достоверность опубликованных материалов.

По данным Associated Press, рассекретить документы, в которых содержатся сведения о состоянии армии Украины и планах США и НАТО по укреплению ВСУ перед планируемым контрнаступлением, мог подросток в чате Discord. Один из участников под ником Thug Shaker Central рассказал, что конфиденциальными материалами начал делиться его собеседник под ником Lucca. Как сообщил источник AP, Lucca «просто ребенок», который выкладывал документы, чтобы включиться в спор.