Сенаторы США устроили скандал на секретном брифинге по Украине Fox News: брифинг по Украине в США прошел в «раздражительной» атмосфере

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Секретный брифинг по вопросу об оказании помощи Украине в сенате США прошел в «раздражительной» атмосфере, рассказал корреспондент телеканала Fox News Чад Перграм на своей странице в соцсети Twitter (X). По его словам, в ходе брифинга возник спор между демократами и республиканцами. Последние перехватили тему встречи, начав обсуждение ситуации на границах США.

Перграм отмечает, что скандал возник после того, как лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл сменил тему. Соратники Макконнелла по партии также поддержали обсуждение данного вопроса и потребовали от одного из генералов, присутствовавших на встрече, отправиться на границу и проконтролировать ситуацию с нелегальной миграцией. При этом журналист подчеркивает, что участники брифинга не проявляли друг к другу уважения.

Позднее сенаторы-республиканцы покинули брифинг, так и не получив ответа на свои вопросы. Комментируя ход встречи, председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что в ходе обсуждения в комнате «разгорелись страсти».

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский также должен был принимать участие в брифинге, однако он в последний момент передумал. По словам депутата Верховной рады Украины Александры Устиновой, отказ главы государства связан с «рядом причин». При этом она не уточнила, о каких причинах идет речь.