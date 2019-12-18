Представители сената Соединённых Штатов Тед Круз и Рон Джонсон отправили письмо с угрозами Эдварду Хирема, руководителю компании Allseas, которая занимается прокладкой труб для газопровода «Северный поток — 2».
Они сообщили, что организацию ждут «сокрушительные» санкции, которые могут стать для неё роковыми. Текст документа
Так, компании пообещали существенно снизить стоимость акций и разрушить экономическую жизнеспособность, если она продолжит заниматься проектом.
Накануне, 17 декабря, сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета на 2020 год. Как передавал NEWS.ru, в документ включены расходы на «противодействие России» и санкции против газопровода «Северный поток — 2». В ближайшее время проект бюджета должен подписать президент Дональд Трамп.
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