https://static.news.ru/photo/fa028b7e-21d7-11ea-98db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Представители сената Соединённых Штатов Тед Круз и Рон Джонсон отправили письмо с угрозами Эдварду Хирема, руководителю компании Allseas, которая занимается прокладкой труб для газопровода «Северный поток — 2».

Они сообщили, что организацию ждут «сокрушительные» санкции, которые могут стать для неё роковыми. Текст документа размещён на сайте Круза.

Так, компании пообещали существенно снизить стоимость акций и разрушить экономическую жизнеспособность, если она продолжит заниматься проектом.

Накануне, 17 декабря, сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета на 2020 год. Как передавал NEWS.ru, в документ включены расходы на «противодействие России» и санкции против газопровода «Северный поток — 2». В ближайшее время проект бюджета должен подписать президент Дональд Трамп.