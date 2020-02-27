https://static.news.ru/photo/abf10a84-5a01-11ea-894c-fa163e074e61_660.jpg Марко Рубио Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские сенаторы Марк Рубио и Бен Кардин выступили за введение санкций в отношении российских чиновников, которые, по их мнению, ответственны за нарушения прав человека.

Текст соответствующей резолюции авторы инициативы опубликовали на сайте Сената США. Документ приурочен к пятой годовщине убийства российского политика Бориса Немцова.

Сенаторы выразили поддержку всем несправедливо осуждённым в России и раскритиковали «практику политически мотивированного лишения свободы в РФ». При этом они призвали российские власти немедленно освободить политических заключённых.

Резолюция призывает администрацию Трампа использовать инструменты, которые обеспечены Конгрессом, для введения санкций против российских чиновников, ответственных за нарушение прав человека, говорится в тексте документа.

Ранее NEWs.ru писал, что президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций в отношении России, которые были введены в связи с ситуацией на Украине. При этом было отмечено, что политика Москвы продолжает представлять угрозу нацбезопасности и внешней политике США.