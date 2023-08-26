Сенаторы США предложили отвергнуть новый запрос о помощи Украине Республиканцы предложили отвергнуть новый запрос Белого дома о помощи Украине

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Сенаторы-республиканцы предлагают коллегам по конгрессу отвергнуть новый запрос администрации США о помощи Украине, пока Белый дом не объяснит ее стратегию, сообщает Politico. Свою позицию политики изложили в письме в бюджетный департамент администрации, которое составили сенаторы Джеймс Ванче и Чип Рой.

Американцы заслуживают права знать, куда идут их деньги, — отмечается в документе.

Авторы письма указали на то, что заявления представителей Белого дома говорят об отсутствии четкого срока поддержки Украины, сама она «основана на неясной стратегии, преследует цель, которую только предстоит сформулировать». Законодатели считают необходимым поставить перед вашингтонской администрацией вопросы о том, как продвигается контрнаступление ВСУ, какова стратегия США и каков план по выходу из ситуации.

Было бы абсурдно со стороны конгресса удовлетворить эту просьбу, не зная ответов. По этим и другим причинам мы выступаем против дополнительных расходов, — подчеркивается в письме.

Сенаторы предлагают потребовать от Белого дома сначала ответить на возникшие вопросы, а уже затем запрашивать новые ассигнования.

Ранее стало известно, что американское разведывательное сообщество сомневается в способности ВСУ добиться заявленной цели контрнаступления. Как предполагалось изначально, ВСУ должны были выйти к Мелитополю, перерезав сухопутный коридор в Крым. На этом фоне одни чиновники в США предлагают отказаться от дополнительной поддержки Киева, другие обвиняют администрацию в том, что она не отправила более мощное оружие раньше.